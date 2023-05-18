المخزون الجملي للسدود قارب 703 مليون متر مكعب... بنسبة امتلاء في حدود 3ر30 بالمائة

مازال المخزون الجملي للسدود بحلول يوم 18 ماي 2023، في تراجع مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، إذ بلغ نحو 703 مليون متر مكعب مقابل مليار و165 مليون متر مكعب، اي بنسبة امتلاء في حدود 3ر30 بالمائة.



وأشار المرصد الوطني للفلاحة في نشريته المتعلقة بارقام شهر افريل 2023 ان المعدل لنفس اليوم للثلاث السنوات الفارطة قارب المليار و233 مليون متر مكعب. علما وان نسبة امتلاء سيدي سالم تقارب 8ر16 بالمائة وسيدي البراق 9ر55 بالمائة.



وبين المرصد ان الايرادات الجملية للسدود ناهزت 7ر398 مليون متر مكعب مسجلة تراجعا بالمقارنة مع معدل نفس الفترة البالغة المليار و 760 مليون متر مكعب وايرادات السنة المنقضية المقدرة بنحو مليار و 69 مليون متر مكعب.



وسجلت سدود الشمال نقصا بنسبة 39 بالمائة والوسط بنسبة 1ر42 بالمائة والوطن القبلي بنسبة 2ر66 بالمائة في حين يسجل المجموع العام نقصا بنحو 6ر33 بالمائة.



وشهدت تونس بحلول يوم 14 ماي 2023 ، نزول 9ر109 مليتمرات، وقد سجلت ولايات الشمال اهم الكميات وتعتبر بقية الكميات ضعيفة بالمقارنة مع معدل الفترة المتراوحة بين 1 سبتمبر 2022 و 14 ماي 2023، وتراوح العجز بين 39 بالمائة بالنسبة للجنوب الشرقي و 64 بالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي.









