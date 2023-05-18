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نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة مع استمرار مخاوف الإصابة

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 15:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن الاسباني رافائيل نادال الحاصل على 14 لقبا في فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الخميس غيابه عن نسخة هذا العام من البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية لعدم استعادة لياقته كاملة بعد إصابة في الفخذ تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة في جانفي الماضي.
وقال نادال للصحفيين "برنامج التعافي من الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا المفتوحة لم يسر كما كنت أتمنى وأصبحت المشاركة في رولان غاروس مستحيلة. في هذه اللحظة، لن أتمكن من المشاركة في رولان غاروس. مع كل ما تمثله هذه البطولة في مسيرتي يمكنكم تخيل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي. ليس لدي أي نية لمواصلة اللعب في الأشهر القليلة المقبلة".

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