بطولة افريقيا للمصارعة / المنتخب التونسي يرفغ رصيده الى 42 ميدالية منها 10 ذهبيات

رفع المنتخب التونسي للمصارعة رصيده من الميداليات الى 42 ميدالية /10 ذهبية و15 فضية و17 برونزية/ في اعقاب اليوم الثالث لبطولة افريقيا المقامة بمدينة الحمامات.

وكانت العناصر الوطنية حصدت في منافسات اليوم الثالث 17 ميدالية جديدة منها 5 ذهبية و7 فضية و5 برونزية في صنفي الاواسط والوسطيات وتوجت فتيات تونس باللقب الافريقي للعبة.

في المصارعة النسائية، احرزت العناصر الوطنية 9 ميداليات منها 3 ذهبية و4 فضية و2 برونزية.

وحصدت المعدن النفيس عبير زروقي /50 كغ/ وخديجة الجلاصي /65 كغ/ ورنيم السعيدي /76 كغ/ فيما عادت الفضيات الى شيماء النصري /53 كغ/ وسيدة الشريدي /57 كغ/ وآية العيشاوي /68 كغ/ ونسرين الشوارفي /72 كغ/.

واكتفت نور الهدى الروافي /55 كغ/ وشهد الجلجلي /62 كغ/ بميداليتين برونزيتين.

وفي الترتيب العام للفرق، توج المنتخب التونسي ببطولة إفريقيا للوسطيات باحرازه 197 نقطة امام كل من مصر /172/ والجزائر /112/ .

وفي المصارعة اليونانية الرومانية، حصد أواسط المنتخب التونسي 8 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضية و3 برونزية.

وتوج بالذهب كل من محمد ياسين حكيري /60 كغ/ ومهدي بن محمد /97 كغ/ فيما عادت الفضيات الى اسامة نصر /63 كغ/

وبلحسن عزعوزي /72 كغ/ ومحمد حسن نصر /130 كغ/.

اما البرنزيات الثلاث فقد احرزها المصارعون قصي المالكي /67 كغ/ ومحمد أمين ملهي /77 كغ/ وعمر الرزقي /82 كغ/



واكتفى المنتخب الوطني بالمركز الثالث بعد جمعه 179 نقطة. وعاد المركزان الاول والثاني على التوالي الى مصر /230/ والجزائر/180/.

وتتواصل اليوم الخميس البطولة الافريقية مع منافسات المصارعة الحرة دون 20 سنة / اواسط.



