تسجيل 708 اعتداء على الملك العمومي للمياه بين 29 مارس 2023 الى غاية 09 ماي 2023 - وزارة الفلاحة

أفادت وزارة الفلاحة انه تم في الفترة الممتدة من 29 مارس الى 9 ماي 2023 تسجيل نحو 708 اعتداء على الملك العمومي للمياه بكامل تراب الجمهورية.



وافادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان تسجيل هذه الاعتداءات ياتي في سياق تنفيذ المقرّر الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري بتاريخ 29 مارس 2023 والمتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في اطار التعامل مع وضعية نقص المياه في البلاد بداية من 31 مارس وحتى موفى شهر سبتمبر 2023.



وحجّرت وزارة الفلاحة، بمقتضى المقرر المشار اليه، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.



ويتعرض كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر، للعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017، المؤرخ في 19 جانفي 2017، والمتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب، وفق الوزارة.



وبينت وزارة الفلاحة في البلاغ ذاته، ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سجّلت 457 اعتداء على الملك العمومي للمياه توزعت على ريّ العقارات الفلاحيّة، 139 اعتداء، وريّ المساحات الخضراء، 147 اعتداء، وسرقة الماء، 116 اعتداء، وغسيل السيارات، 50 اعتداء، وتحلية المياه وبيعها، 4 اعتداءات، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، اعتداء واحد.



وقد أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يوم 31 مارس 2023، تنفيذا لمقرر وزير الفلاحة، انه سيتم قطع الماء خلال الفترة الليلية بداية من الساعة التاسعة ليلا الى حدود الساعة الرابعة صباحا وذلك حسب الموارد المائية المتوفرة مع امكانية تعديل الفترة لكل جهة حسب الطلب عل المياه وتطور الظروف المناخية وخاصة درجات الحرارة.







