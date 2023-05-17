ملتقى برشلونة للسباحة: التونسي ايوب الحفناوي يحرز ذهبية 1500 متر سباحة حرة

احرز السباح التونسي ايوب الحفناوي مساء اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر سباحة حرة خلال ملتقى "ماري نوستروم" بمدينة برشلونة الاسبانية قاطعا المسافة في 15 دق و 2 ثناية و 85 جزء بالمائة.



