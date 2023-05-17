Babnet

ملتقى برشلونة للسباحة: التونسي ايوب الحفناوي يحرز ذهبية 1500 متر سباحة حرة

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 19:03 قراءة: 0 د, 10 ث
      
احرز السباح التونسي ايوب الحفناوي مساء اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر سباحة حرة خلال ملتقى "ماري نوستروم" بمدينة برشلونة الاسبانية قاطعا المسافة في 15 دق و 2 ثناية و 85 جزء بالمائة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266756


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:23 16:05 12:23 05:10 03:27
Babnet
20°
 Babnet24° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1524°-1622°-1722°-1622°-17
  • Avoirs en devises
    21643,5

  • (17 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =3,06574 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 Mai)   997,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    