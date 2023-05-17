احرز السباح التونسي ايوب الحفناوي مساء اليوم الاربعاء الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر سباحة حرة خلال ملتقى "ماري نوستروم" بمدينة برشلونة الاسبانية قاطعا المسافة في 15 دق و 2 ثناية و 85 جزء بالمائة.
ملتقى برشلونة للسباحة: التونسي ايوب الحفناوي يحرز ذهبية 1500 متر سباحة حرة
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