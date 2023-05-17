قفصة: انطلاق مشاريع صيانة عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالجهة

اكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة عمار نصري انطلاق مشاريع صيانة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالجهة لتشمل تعشيب ارضية الملاعب الرياضية و تهيئة دور الشباب بمعتمديات مختلفة من الولاية.



واضاف عمار نصري في تصريح لمراسل "وات" بالجهة ، أن من بين هذه المشاريع التعشيب الأرضي للملعب البلدي القديم وصيانة حجرات الملابس الجديد وتركيز الانارة العمومية به بمعتمدية القصر وذلك بكلفة جملية تقدر ب1،3 مليون دينار ، مشير ا كذلك إلى أن مشروع بناء دار الشباب بمعتمدية زانوش انطلق منذ شهر مارس المنقضي وتقدر كلفة انجازه ب1،2 مليون دينار.

وتشمل عناصر المشروع إحداث قاعات انشطة ترفيهية متنوعة وملعب متعدد الاختصاصات وحجرات ملابس ووحدات صحية.



وافاد نصري أن مشروع بناء قاعة للرياضات الفردية بالمركب الشبابي بمعتمدية المتلوي بلغت نسبة تقدم أشغاله 40 بالمائة وتقدر كلفة انجازه بحوالي 1،2 مليون دينار مضيفا كذلك أنه تم برمجة مشروع تهيئة الملعب البلدي بلالة ومن المؤمل ان تنطلق أشغاله رسميا في شهر جويلية القادم وحاليا في طور إعداد تقييم العروض الخاص به.

وتتمثل عناصر المشروع في صيانة حجرات الملابس ومختلف المداخل والوحدات الصحية والسور الداخلي بكلفة جملية تقدر ب500 الف دينار.

ومن جانب آخر لفت المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة إلى انه تم القبول الوقتي وعودة نشاط دار الشباب بمعتمدية القصر اثر القيام باشغال صيانة شملت إعادة تهيئة شاملة للشبكات الكهربائية والوحدات الصحية وقاعات الأنشطة الترفيهية و طلاء الاسطح وتركيز تجهيزات ومعدات متطورة لقسم راديو وتلفزيون الواب.











