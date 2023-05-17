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مركز النهوض بالصادرات يدعو المؤسسات المهتمة بالمشاركة في "صالون كوريا للتوريد" الى التسجيل قبل 22 ماي 2023

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 14:25 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وجه مركز النهوض بالصادرات دعوة للمؤسسات المهتمة بالمشاركة في "صالون جمهورية كوريا للتوريد"، بالعاصمة سيول، الى تاكيد مشاركتها في هذه التظاهرة على اقصى تقدير يوم 22 ماي 2023.

وبين مركز النهوض بالصادرات في بلاغ له، الثلاثاء، انه بامكان المؤسسات التونسية تاكيد مشاركتها في صالون جمهورية كوريا للتوريد، المزمع عقده من 29 جوان الى 1 جويلية 2023، عبر المنصة التالية:

https://www.e-cepex.tn/c/foires-etsalons/details/165


وتندرج هذه المشاركة، التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات، في اطار السعي لتنويع الأسواق في العالم وضمن تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع جمعية الموردين الكوريين "كويما".


وتهدف المشاركة التونسية أساسا الى البحث عن فرص جديدة لتصدير منتوجات قطاع الصناعات الغذائية التونسية.

يذكر ان مركز النهوض بالصادرات وقع يوم 11 ماي 2023، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية للواردات وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي الكوري الإفريقي (8 - 9 ماي 2023 بتونس).

وتخص هذه الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية وتبادل بعثات رجال الأعمال بين البلدين والمشاركة في الصالونات والمعارض المتخصصة وتبادل الخبرات

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