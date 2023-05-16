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الحرس الوطني يسترجع 08 حواسيب بعد سويعات من الاستيلاء عليها من معهد دوار هيشر ويوقف مرتكبيها

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 20:30 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمكن أعوان مركز الحرس الوطني الشباب دوار هيشر بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من استرجاع عدد 08 حواسيب ووحدات معالجة مركزية وبعض التجهيزات التابعة لها بعد الاستيلاء عليها من مخبر الإعلامية بالمعهد فجر اليوم ايضا، وإيقاف مرتكبيها وهم ثلاث منحرفين، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية مكتب وات بمنوبة مساء اليوم الثلاثاء.

وتوصل الاعوان في ظرف وجيز الى كشف هوية الفاعلين، ثم مداهمة محل سكناهم وضبط المحجوز لديهم الذي تم تسليمه الى إدارة المعهد ، بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، واستشارة النيابة العمومية في امر مرتكبي العملية الذين يتواصل التحقيق معهم من اجل السرقة بالخلع .
وتأتي هذه العملية النوعية التي ثمنها الإطار التربوي والإداري بالمعهد بعد سويعات من خلع المخبر والاستيلاء من داخله على الحواسيب بعد استغلال الجهة الخلفية للمعهد والملعب الذي يمتد على مساحة هامة تتطلب أكثر من حارس ليلي.


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