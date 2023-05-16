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وزارة الدفاع تدعو الشبان المعنيين بالخدمة الوطنيّة حصّة جوان 2023 الى تسوية وضعيتهم

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 18:45 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن حصة التجنيد 2/2023 التي تشمل الشبان مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2003 ومواليد السنوات السابقة، الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، تنطلق بداية من يوم 1 جوان 2023 وتتواصل الى غاية يوم 7 جويلية 2023.

ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، الشبان المعنيين، الى التقدم تلقائيا الى أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

وأضافت أنه يمكن الاتصال بالادارة العامة للتجنيد والتعبئة لمزيد الارشادات على الارقام التالية: 71896055 / 71 896870 / 71 896111 / 71896317 / 71896488
أو على هاتف مكتب الاستقبال 55343
أو عبر البريد الالكتروني: dgcm@defense.tn
أو عبر موقع الخدمة التفاعلية الخاصة بوضعيات التأجيل والاعفاء: www.services.defense.tn/TAJNID/


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