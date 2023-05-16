وزير النقل يلتقي بأبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات بالإمارات العربية المتحدة

التقى وزير النقل، ربيع المجيدي، الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات بالإمارات العربية المتحدة ، شادي ملك، لتبادل وجهات النظر حول الإمكانيات المتاحة لتطوير النقل الحديدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 بأبوظبي.



كما تم التباحث في فرص التعاون الثنائي بين المؤسسات الوطنية للنقل الحديدي في تونس وشركة الاتحاد للقطارات بالإمارات العربية المتحدة، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل.



واستعرض وزير النقل، بحضور الرئيسين المديرين العامين للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، المشاريع المبرمجة وفي طور الإنجاز في مجال النقل الحديدي.



و أبرز المجيدي، المخططات التنموية للدولة التونسية اعتمادا على هذا النمط من النقل سواء على المستوى الوطني أو في علاقة بالربط مع دول الجوار وببقية الشبكات الحديدية على المستوى الإقليمي.



وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات عن رغبة بلاده في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين تونس والإمارات العربية المتحدة في مجال النقل الحديدي.



