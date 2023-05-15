الإدارة العامة للسدود تشرع في التخفيض من مخزون سدّ وادي الكبير بهدف حماية مستعملي الطريق الوطنية رقم 17

الإدارة العامة للسدود تشرع في تفريغ سد وادي الكبير بعد ان بلغت طاقة تخزينه 10 بالمائة في انتظار الاحتفاء بفتح الطريق الحزامية في 1 جوان القادم



شرعت الإدارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى مساء اليوم الاثنين في التخفيض من مخزون سدّ وادي الكبير بمنطقة الخذايرية من معتمدية طبرقة وذلك بهدف حماية مستعملي الطريق الوطنية رقم 17 الربطة بين مدينة طبرقة وعين دراهم جندوبة حسب ما جاء في بلاغ نشر على صفحة الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.



كما ركزت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان علامات ارشادية لمستعملي الطريق وحاجزا ترابيا يفصل بين الطريق وحافة السد.

ووجه البلاغ نداء الى الفلاحين المتواجدين قرب مجرى الوادي لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اتلاف المواشي او معداتهم المركزة على ضفاف الوادي .



