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آخر الاستعدادات لأداء حجيج تونس الميامين لشعائر الحجّ ولزيارة المدينة المنوّرة محور لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الشؤون الدينية

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 20:17 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مثلت آخر الاستعدادات لأداء حجيج تونس الميامين لشعائر الحجّ ولزيارة المدينة المنوّرة محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

كما تم التعرّض، أثناء اللقاء، إلى تسعيرة الحجّ وللأسباب التي أدّت إلى ارتفاعها حتى بعد التخفيضات التي ساهمت فيها عديد الأطراف.

وقد أكّد رئيس الجمهورية، وفق البلاغ، ضرورة الإحاطة بحجيج تونس الميامين إحاطة كاملة، وضرورة اختيار المرافقين بناء على مقاييس موضوعية حتى يقوموا بدورهم على أحسن وجه.

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