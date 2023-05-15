اكثر من 76 الف طالب تونسي يدرسون بالخارج اغلبهم في فرنسا (ديوان التونسيين بالخارج)

كشفت معطيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج ارتفاع عدد الطلبة التونسيين بالخارج خلال سنة 2022 بنسبة 1 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ليبلغ 76659 طالبا مقابل 76023 طالبا في سنة 2021.



وتبقى فرنسا الوجهة المفضلة للطلبة التونسيين، اذ استاثرت لوحدها بنسبة 57,9 بالمائة من مجموع الطلبة التونسيين في الخارج، في حدود 44355 طالبا وتليها المانيا بنسبة 11 بالمائة ب8497 طالبا اي بارتفاع بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2021.



وتضاعف من جهة اخرى عدد الطلبة الذين اختاروا الدراسة في كندا من 1426 سنة 2021 الى 2999 اي ارتفاع بنسبة 110 بمائة



في المقابل تراجع عدد الطلبة التونسيين في روسيا بنسبة 32 بالمائة وبنسبة 99 بالمائة بالنسبة لاوكرانيا وذلك بسبب الحرب الروسية في اوكرانيا.



وكانت مديرة المنح والقروض الجامعية بالخارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مها الهمامي، قد اكدت في تصريح سابق ل(وات) ان فرنسا تبقى الوجهة المفضلة بالنسبة للطلبة التونسيين مشيرة الى أن اكثر من 17 الف طالب غادروا تونس لمتابعة تعليمهم العالي بالخارج خلال الموسم الجامعي الحالي 2022-2023 اكثر من 40 بالمائة منهم اي 6962 طالبا اختاروا وجهتهم نحو فرنسا، فيما اختار 3185 طالبا التوجه نحو ألمانيا، و1090 طالبا نحو إسبانيا، و858 طالبا إلى كندا، و800 طالبا إلى روسيا.



وبينت "أن تونس منحت خلال الموسم الجامعي 2021-2022، نحو 782 منحة دراسية طويلة الأمد، منها 525 منحة دراسية في فرنسا، و170 منحة دراسية في ألمانيا، و80 منحة دراسية في كندا ومنح دراسية في 7 دول أخرى".



وخلال نفس الفترة المذكورة تم منح 1026 منحة دراسية قصيرة الأجل، منها 658 منحة دراسية في فرنسا و128 منحة دراسية في إسبانيا.







