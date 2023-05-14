573 حاجا بولاية بن عروس من جملة 10982 على المستوى الوطني وتواصل حصص التوعية و التحسيس الى غاية 1 جوان المقبل

قالت المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس، فضيلة الجملي، إن عدد الحجيج المرسمين بالقائمة النهائية للحج موسم 2023، يبلغ بولاية بن عروس 573 حاجة وحاجا ، من جملة 10982 حاجة وحاجا على المستوى الوطني.



واكدت اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء ، تواصل دروس التوعية الدينية لحجيج كافة معتمديات ولاية بن عروس (12 معتمدية) الى غاية 1 جوان القادم، مذكرة بانطلاق هذه الدروس التي يؤمنها الوعاظ المحليون منذ يوم 2 ماي الجاري.

وشددت على حرص الادارة الجوية للشؤون الدينية خلال هذه الحصص التوعوية على تدريس احكام الحج وكيفية أداء المناسك بطريقة مبسطة وسلسة، وعلى ضرورة التركيز على الجانب السلوكي للحاج، والتحلي بالاخلاق الحميدة، والتصرف الحسن، والصبر على المتاعب، وتحمل الآخر، باعتبار مشقة رحلة الحج وفق تعبيرها.

كما اوضحت الجملي انه تم هذه السنة، تدعيم التوعية الدينية بحصص توعوية في الجانب الصحي، يقدمها أطباء من الصحةا لعمومية وتتضمن النصائح والتوصيات الواجب اتباعها من قبل الحجيج مثل التغذية السليمة، واصطحاب الادوية خاصة بالنسبة للحجاج المصابين بامراض مزمنة الى جانب تقديم حصص توعوية يؤمنها ممثلون عن شركة الخدمات الوطنية و الاقامات يتم خلالها توجيه التوصبات اللازمة بخصوص النقل والسكن خاصة بعرفات ومنى.

ويقدم الاطباء واخصائيو التغذية خلال حصص التوعية والايام التكوينية للحجيج جملة من التوصيات الصحية الواجب اتباعها .

سارة



