ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة 28 لبرنامج تعليم اللغة العربية لفائدة المقيمين في الخارج من 17 جويلية الى 28 اوت 2023

ينظم ديوان التونسيين بالخارج من 17 جويلية الى 28 اوت 2023، الدورة 28 لبرنامج تعليم اللغة العربية لفائدة العائلات التونسية المقيمة بالمهجر وذلك بالتعاون مع وزارة التربية.



ودعا الديوان، في بلاغ له، الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج الاتصال بالملحقين الاجتماعيين، المباشرين بأغلب المراكز الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الاجتماعية ودار التونسي في بلدان الاقامة.



كما يمكن الاتصال، حسب ذات البلاغ، بالإدارة المركزية للديوان او بالمندوبيات الجهوية بكامل تراب الجمهورية بالإضافة أيضا إلى إطارات واعوان الاستقبال الراجعين بالنظر للديوان عبر نقاط العبور او البواخر عند العودة إلى أرض الوطن.



وقد قام الديوان، امس الجمعة، بابرام اتفاقية شراكة مع جمعية منارة بنزرت للاعلام والثقافة ترمي الى مساهمة الجمعية في تامين دروس اللغة العربية لفائدة ابناء التونسيين المقيمين في الخارج في الجهة.



وتولى التوقيع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للديوان محمد المنصوري ورئيس الجمعية، يوسف مراد وذلك على هامش جلسة عمل ضمت بالاضافة الى جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة، جمعية رحاب للأسرة والطفل وجمعية اليسر للأيتام وفاقدي السند بمنزل بورقيبة بحضور رئيس الجمعية محمد القاسمي.



وتناولت الجلسة العمل التشاركي مع النسيج الجمعياتي المختص في مجال الرعاية الإجتماعية والنفسية وتنفيذ أنشطة تهدف إلى حماية أبناء الأسر المتبقية من الفشل والانقطاع المدرسي والانحراف والتفكك الأسري وماينجر عنها من مخاطر ومظاهر سلبية.



