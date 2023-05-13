بطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة للرجال - فوز مولودية بوسالم على جمعية المعهد الوطني للشباب والرياضة بابيدجان الايفواري 3-صفر

فاز فريق مولودية بوسالم على جمعية المعهد الوطني للشباب والرياضة بابيدجان الايفواري بنتيجة 3-صفر (28-18 و25-16 و25-19) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة التي تقام منافساتها في مدينتي قليبية والهوارية.



ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب مجمع الطاقة الرواندي على نادي اسمنت موغير الاثيوبي 3-صفر (25-14 و25-20 و25-21).

يذكر ان الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية في هذه البطولة الافريقية مستقبل المرسى كان قد استهل مشاركته يوم الخميس بالفوز على نادي البحرية النيجيري 3-صفر.



