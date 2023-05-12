رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للمشاركة في الدورة العادية 32 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالسعودية

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس، عبد العزيز الصقر، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
وتسلّم الرئيس قيس سعيّد، بالمناسبة، رسالة دعوة من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في شهر ماي الجاري بالمملكة.
وتسلّم الرئيس قيس سعيّد، بالمناسبة، رسالة دعوة من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في شهر ماي الجاري بالمملكة.
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