رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للمشاركة في الدورة العادية 32 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالسعودية

وتسلّم الرئيس قيس سعيّد، بالمناسبة، رسالة دعوة من أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في شهر ماي الجاري بالمملكة.