مشاركة 447 مصارعا ومصارعة في النسخة 19 لبطولة البحر الأبيض المتوسط للكارتي /تونس 2023

أعلنت الجامعة التونسية للكاراتي ان 447 مصارعا من 19 بلدا سيشاركون في النسخة 29 لبطولة البحر الأبيض المتوسط للكاراتي التي ستقام فعالياتها من 19 الى 21 ماي الجاري بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس.





واوضح رئيس الجامعة التونسية للكاراتي حسن القربي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بدار الجامعات الرياضية أنّ البطولة المتوسطية ستشهد مشاركة العديد من الأبطال العالميين ومنهم الأولمبيين الذين اعتلوا منصات التتويج في أولمبياد طوكيو 2020+1 مبينا ان هذه البطولة مدرجة ضمن رزنامة الاتحاد الدولي للعبة.

وأشار المنظمون الى أنّ منافسات البطولة ستنقل مباشرة على الصفحة الرسمية للجامعة عبر خاصية "ستريمنغ لايف" معتبرين أنّ البطولة تعد فرصة للعناصر الوطنية من أجل مزيد كسب الخبرة والاحتكاك بالأبطال العالميين.

واكد رئيس الجامعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء /وات/ أنّ اللجنة المنظمة للبطولة المتوسطية في نسختها الـ 29 شرعت منذ نحو 6 أشهر في التحضير للحدث على المستوى التنظيمي واللوجيستي متوقعا أن تشهد البطولة نجاحا كبيرا.

وأفاد أنّ 19 دولة من بين 26 دولة متوسطية منخرطة في الاتحاد الدولي للكاراتي أكدت مشاركتها الى حد اليوم في البطولة وهي ألبانيا والجزائر وكرواتيا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان وايطاليا وكوسوفو وليبيا والجبل الأسود والمغرب ومقدونيا الشمالية والبرتغال وصربيا واسبانيا وسوريا وتركيا لافتا الى أنّ لجنة التنظيم ستيسر تنقلات الوفود المشاركة وذلك بالتنسيق مع الاطراف المتدخلة.

ومن جهته كشف المدير الفني للجامعة سعيد بن حسن أنّ تونس ستكون ممثلة في هذه البطولة المتوسطية بـ 142 مصارعا ومصارعة في جميع الأصناف العمرية مردفا أنّ حظوظ العناصر الوطنية وافرة في اعتلاء منصة التتويج خلال هذه البطولة خصوصا في ظل مشاركة كل من ثامر سليماني ورامز بوعلاق وشاهيناز الجامي وشيرين الزاراتي واسلام بن حسن في صنفي الأكابر والكبريات ومريم الطالب ورنيم بن حسن وايهاب الفرشيشي في الأواسط والوسطيات الى جانب ميساء القسنطيني وياسمين البلعزي وريان الغزواني في الأصاغر والصغريات.



