النائب رياض جعيدان:" مجموعة النواب غير المنتمين الى كتل، تساند مسار 25 جويلية، وستكون ممثلة بثلاثة مقاعد بمكتب المجلس "

افاد النائب بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان ان الخط السياسي "لمجموعة النواب غير المنتمين الى كتل" (38 نائبا) التي ينتمي اليها، يساند مسار 25 جويلية، كما ان هذه المجموعة ستكون ممثلة بثلاثة مقاعد في مكتب المجلس بالتمثيل النسبي وفق ما نص عليه الفصل 31 من النظام الداخلي للبرلمان .



واضاف النائب جعيدان (دائرة فرنسا 3) في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه المجموعة ستكون ايضا ممثلة باللجان (13 لجنة قارة) بالتمثيل النسبي وفق الفصل 52 من النظام الداخلي الذي ينص على ان "تنتخب الكتل ممثليها في اللجان حسب حصة كل منها في كل لجنة باغلبية اعضائها وينسحب نفس الاجراء على غير المنتمين للكتل"



واوضح جعيدان ان "مجموعة غير المنتمين الى كتل" ستختار ممثليها بمكتب المجلس وباللجان بالتوافق، وان تعذر ذلك بالانتخاب، مضيفا ان هذه المجموعة نسقت يوم امس الخميس تصويتها في انتخابات اعضاء اللجنة القارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت بالجلسة العامة كما ان الاتجاه داخل هذه المجموعة هو اختيار منسق لها حتى يتيسر التواصل مع رؤساء الكتل وكافة الاطراف



واشار الى ان هذه المجموعة عقدت قبل ذلك اجتماعا حددت فيه توجهاتها وخطها السياسي الذي "يساند مسار 25 جويلية مع رغبة في الابتعاد عن المشاهد السلبية للتكتلات الحزبية بالبرلمان التي سادت في الماضي والعمل على اصلاح هذا المشهد"



واضاف النائب في هذا الصدد ان مجموعة غير المنتمين الى كتل تحترم خيارات النواب المنتمين الى كتل تابعة لاحزاب او تكتلات حزبية مؤكدا ان مجموعته عازمة على "التنسيق والعمل اليد في اليد مع جميع الكتل البرلمانية حتى يكون العمل البرلماني ذي فاعلية"

يشار الى انه تم يوم امس الخميس الاعلان في جلسة عامة للبرلمان عن تكوين ست (6) كتل برلمانية، وهي كتلة صوت الجمهورية (25 نائبا ) والكتلة "الوطنية المستقلة" (21 نائبا)، وكتلة "الأمانة والعمل" ( 20 نائبا ) و"كتلة الأحرار" ( 19 نائبا) ، وكتلة "لينتصر الشعب" ( 15 نائبا) وكتلة "الخط الوطني السيادي" (15 نائبا) فيما بقى 38 نائبا غير منتمين إلى أيّة كتلة.





