إمضاء اتفاقية تطوير نظام معلوماتي مندمج للتصرف لفائدة البريد التونسي

تم أمس الخميس، إمضاء إتفاقية لتطوير نظام معلوماتي مندمج للتصرف ، لفائدة البريد التونسي بين كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال ومجمع "إنتوم" وشركاءه وذلك بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وبحضور الرئيس المدير العام للبريد التونسي وممثلين عن المجمع والبنك الإفريقي للتنمية .

ويتنزل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، محور رقمنة مؤسسات الدولة والإدارة ويهدف أساسا إلى إعادة هيكلة النظام المعلوماتي للبريد التونسي ويشمل نظام معلوماتي خاص بالخدمات البريدية والعلاقة مع الحرفاء والشراءات والمخزون والصيانة والممتلكات والموارد والمحاسبة العامة والتحليلية والفوترة ومراقبة التصرف ونظام المساعدة على أخذ القرار.

وسيمكن هذا المشروع، الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية، من تعزيز المنظومة المعلوماتية للبريد التونسي بما من شأنه أن يدعم دوره الاجتماعي كمؤسسة رائدة في تحقيق الإدماج المالي وذلك عبر مواكبة التقنيات الرقمية الحديثة وإحترام المعايير الدولية للجودة والانفتاح على حرفائه ومحيطه الخارجي.

وأكد الوزير بالمناسبة، أن مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف لفائدة البريد التونسي هو مشروع إستراتيجي يندرج في إطار مزيد حوكمة نشاط قطاع البريد بما يستجيب لحاجياته المركزية والجهوية كما يندرج في إطار برنامج عمل الوزارة لرقمنة مؤسسات القطاع بهدف تطوير خدماتها المسداة للمواطن والمؤسسات وتحسينها.









