نبيل معلول: مباراتنا امام الاهلي مباراة الموسم ولا مفر من الانتصار

واضاف في اللقاء الاعلامي الذي انعقد اليوم الخميس في قاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس ان الترجي حريص على تحقيق الفوز قائلا في هذا السياق "لقد لمست لدى اللاعبين رغبة قوية لرد الفعل بعد العثرتين الاخيرتين في سباق البطولة الوطنية امام النادي الصفاقسي والنادي الافريقي واحسست لديهم بدرجة كبيرة من الوعي وتحمل المسؤولية من اجل الخروج بالانتصار وقطع نصف الطريق نحو التاهل الى الدور النهائي قبل مقابلة الاياب بعد اسبوع في القاهرة".وتابع "الترجي متمرس بمثل هذه المواعيد الهامة وهو متعود على لعب الادوار الاولى في المنافسات الافريقية حيث ساخوض شخصيا معه ثالث دور نصف نهائي في مسابقة رابطة الابطال والاهلي كذلك متعود على التالق القاري. الفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض. مباراة الغد اعتبرها هامة لكن لقاء الاياب لا يقل بدوره اهمية. سنبذل كل ما في وسعنا حتى نرتقي الى مستوى انتظارت جماهيرنا التي سنفتقدها ونعدها بتحقيق الانتصار".واوضح نبيل معلول ان التركيز في الاعداد على هذه المباراة التي تمثل رهان الموسم بالنسبة للفريق تمحور بالخصوص حول التحضير المعنوي والذهني من خلال العمل على رفع منسوب الثقة والتركيز لدى اللاعبين مع السعي الى دعم الايجابيات الموجودة وتفادي النقائص التي لاحت في الفترة الاخيرة.وابرز ان اهم التحديات التي سيواجهها الترجي في مباراة الغد غياب العديد من اللاعبين لاسباب صحية وفي مقدمتهم الليبي حمدو الهوني خصوصا وان دكة البدلاء لا تضم بدلاء ذات نفس الجودة الفنية للعناصر المتغيبة معلنا في نفس الوقت ان اللاعب الاردني شرارة لن يكون بدوره جاهزا للمقابلة قبل ان يؤكد ثقته الكبيرة في المجموعة التي ستكون حاضرة على درب تحقيق الانتصار الذي يعد على حد تقديره خطوة اساسية للتاهل الى النهائي.ومن جهته، اشار لاعب الترجي الرياضي رشاد العرفاوي الى قوة الاهلي المصري الذي قال عنه انه يملك تقاليدا عريقة على مستوى الرهانات الافريقية مبينا في نفس الوقت ان جميع اللاعبين يحدوهم اصرار كبير على رد الفعل بعد الهزيمتين في صفاقس والدربي بهدف ارضاء الانصار. واضاف "لقد كانت لنا اجتماعات مغلقة كلاعبين مع بعضنا البعض وتحدثنا باطناب عن مباراة الغد وكل العناصر عازمة على تحقيق الفوز لان تقاليدنا في الترجي تفرض علينا ذلك مهما كانت الصعوبات والعراقيل. نعي جيدا انه لقاء الموسم وسنضع كل امكانياتنا في الميزان للخروج بنتيجة ايجابية في انتظار استكمال مهمة التاهل في لقاء الاياب بعد اسبوع في القاهرة.