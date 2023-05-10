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رئيس الجمهورية: "أطمئن الشعب التونسي والعالم بأسره بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول المجرمون زعزعة الاستقرار فيها" (نشرة)

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 19:57 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، ولاحظ أن هذا الاجتماع ينعقد "إثر العملية الإجرامية الجبانية التي جدّت أمس الثلاثاء بجزيرة جربة"، مضيفا قوله: "أطمئن الشعب التونسي والعالم بأسره بأن تونس ستبقى آمنة، مهما حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها وسنعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع كذلك"

كما ترحّم بالمناسبة على أرواح الشهداء الأبرار الذين استشهدوا وهم "يؤدون الواجب المقدّس في الدفاع عن الوطن وعن استقرار الدولة". وتقدّم بالتعازي لكل من سقط في هذه العملية الغادرة والجبانة، متمنيا الشفاء العاجل لكل الجرحى سواء من الأمنيين أو المدنيين.



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