الداخلية: الكشف عن شبكة إجرامية  تنشط في مجال افتعال ملفات وهميّة لاستخراج تأشيرات السّفر

أفادت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بأنّ أعوان وإطارات مصلحة الأبحاث العدليّة بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج بالإدارة العامّة لشرطة الحدود والأجانب وفي إطار تعقب الشبكات الإجرامية على المستوى الوطني والدولي ،تمكّنوا من إماطة اللثام عن شبكة إجرامية تنشط في مجال افتعال ملفات وهميّة لاستخراج تأشيرات السّفر قصد مُساعدة الرّاغبين في السفر إلى الفضاء الأوروبي عبر البلاد التونسيّة على اجتياز الحدود بطريقة غير شرعيّة وافتعال تأشيرات سفر مُدلسة.
وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أن الوحدات المذكورة قد نجحت بعد عملية تجميع المعلومات وتحليلها وتركيز فرق مراقبة ميدانية بالتنسيق مع النيابة العمومية في إلقاء القبض على عدد من المتورطين من بينهم العنصر الرئيسي الذي تبيّن أنّه يستعمل هوية مزيفة ومحلّ 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.
كما تمّ وفق الداخلية حجز مبلغ مالي هام و5 جوازات سفر و حاسوبين محمولين ووثائق معدّة لتكوين ملفات تأشيرات سفر وبطاقة تعريف وطنية مزيفة إضافة إلى مجموعة أخرى من الوثائق المزورة.
وأبرزت أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم بإذن من النيابة العمومية، وإدراج بقية أفراد الشبكة بالتفتيش، وفتح 6 محاضر عدليّة متعلّقة بجرائم التدليس والتحيّل وتكوين وفاق.
من جهة أخرى أكدت الداخلية أن أعوان مصلحة التفتيش الأمني التابع لمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج تمكنت من ضبط مبالغ مالية من العملة الصعبة قدرها 11.300 دولار أمريكي و13.835 أورو لدى مسافر أجنبي قاصد إحدى الدّول الأوروبيّة عمد إلى إخفائها بإحكام بأماكن حساسة من جسده، مشيرة إلى أنه تمّ التنسيق مع مصالح الديوانة للتعهد في نطاق الاختصاص.
وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أن الوحدات المذكورة قد نجحت بعد عملية تجميع المعلومات وتحليلها وتركيز فرق مراقبة ميدانية بالتنسيق مع النيابة العمومية في إلقاء القبض على عدد من المتورطين من بينهم العنصر الرئيسي الذي تبيّن أنّه يستعمل هوية مزيفة ومحلّ 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.
كما تمّ وفق الداخلية حجز مبلغ مالي هام و5 جوازات سفر و حاسوبين محمولين ووثائق معدّة لتكوين ملفات تأشيرات سفر وبطاقة تعريف وطنية مزيفة إضافة إلى مجموعة أخرى من الوثائق المزورة.
وأبرزت أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم بإذن من النيابة العمومية، وإدراج بقية أفراد الشبكة بالتفتيش، وفتح 6 محاضر عدليّة متعلّقة بجرائم التدليس والتحيّل وتكوين وفاق.
من جهة أخرى أكدت الداخلية أن أعوان مصلحة التفتيش الأمني التابع لمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج تمكنت من ضبط مبالغ مالية من العملة الصعبة قدرها 11.300 دولار أمريكي و13.835 أورو لدى مسافر أجنبي قاصد إحدى الدّول الأوروبيّة عمد إلى إخفائها بإحكام بأماكن حساسة من جسده، مشيرة إلى أنه تمّ التنسيق مع مصالح الديوانة للتعهد في نطاق الاختصاص.
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