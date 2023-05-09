الداخلية: الكشف عن شبكة إجرامية  تنشط في مجال افتعال ملفات وهميّة لاستخراج تأشيرات السّفر

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أن الوحدات المذكورة قد نجحت بعد عملية تجميع المعلومات وتحليلها وتركيز فرق مراقبة ميدانية بالتنسيق مع النيابة العمومية في إلقاء القبض على عدد من المتورطين من بينهم العنصر الرئيسي الذي تبيّن أنّه يستعمل هوية مزيفة ومحلّ 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.كما تمّ وفق الداخلية حجز مبلغ مالي هام و5 جوازات سفر و حاسوبين محمولين ووثائق معدّة لتكوين ملفات تأشيرات سفر وبطاقة تعريف وطنية مزيفة إضافة إلى مجموعة أخرى من الوثائق المزورة.وأبرزت أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم بإذن من النيابة العمومية، وإدراج بقية أفراد الشبكة بالتفتيش، وفتح 6 محاضر عدليّة متعلّقة بجرائم التدليس والتحيّل وتكوين وفاق.من جهة أخرى أكدت الداخلية أن أعوان مصلحة التفتيش الأمني التابع لمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج تمكنت من ضبط مبالغ مالية من العملة الصعبة قدرها 11.300 دولار أمريكي و13.835 أورو لدى مسافر أجنبي قاصد إحدى الدّول الأوروبيّة عمد إلى إخفائها بإحكام بأماكن حساسة من جسده، مشيرة إلى أنه تمّ التنسيق مع مصالح الديوانة للتعهد في نطاق الاختصاص.