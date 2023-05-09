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سعر الصرف: يتم صرف 1 أورو الآن مقابل 3.365 دينار

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 32 ث
      
انخفض سعر صرف الدينار مقابل الأورو ، حيث صرف الأورو الواحد اعتبارًا من 5 ماي 2023 ، بــ3.365 دينارًا ، بينما كان 3.255 دينارًا في التاريخ نفسه من سنة 2022 ، بحسب البيانات التي نشرها اليوم الثلاثاء البنك المركزي التونسي
وارتفعت قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار ، حيث ارتفعت قيمة الدولار من 3.092 دينار في ماي 2022 إلى 3.042 دينار في ماي 2023
وبالمثل ، ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الين الياباني (1000 ين يجري استبدالها حاليا بـ 22.456 دينارا ، بينما كان يمثل 23.515 دينارا قبل عام) ، والدرهم المغربي (قيمة 10 دراهم ارتفعت من 3.074 دينارا في ماي 2022 إلى 3.049 دينار حاليا).


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