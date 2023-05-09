الوضع الوبائي: تسجيل 6 وفيات و 186 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 6 وفيات و 186 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري (من 1 الى 7 ماي الجاري) من مجموع 698 تحليلا منجزا أي بنسبة 26.64 بالمائة.



ولفتت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد الى أن اجمالي الإصابات بكورونا منذ تسجيل أول حالة في مارس 2020 والى غاية الاسبوع الأول من ماي الجاري بلغ 1153063 واجمالي الوفيات 29407 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الصحة أن 18 شخصا يقيمون بالمستشفيات والمصحات الخاصة خلال نفس الفترة مشيرة الى أن عدد المتعافين قدر خلال نفس الفترة ب244 حالة.



