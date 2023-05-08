كاس تونس لكرة السلة - النادي الافريقي واتحاد المنستير في الدور النهائي

- تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه اليوم بقاعة محمد المزالي بالمنستيري على النجم الرادسي بنتيجة 80-70
وسيلاقي الاتحاد المنسنيري في الدور النهائي النادي الافريقي الذي كان تاهل اليوم إلى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة السلة، اثر فوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 79-72.
وسيجري لقاء الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة يوم الأحد 4 جوان القادم بقاعة رادس المتعددة الاختصاصات.
وسيلاقي الاتحاد المنسنيري في الدور النهائي النادي الافريقي الذي كان تاهل اليوم إلى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة السلة، اثر فوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 79-72.
وسيجري لقاء الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة يوم الأحد 4 جوان القادم بقاعة رادس المتعددة الاختصاصات.
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