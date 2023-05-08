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كاس تونس لكرة السلة - النادي الافريقي واتحاد المنستير في الدور النهائي

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 20 ث
      
- تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه اليوم بقاعة محمد المزالي بالمنستيري على النجم الرادسي بنتيجة 80-70
وسيلاقي الاتحاد المنسنيري في الدور النهائي النادي الافريقي الذي كان تاهل اليوم إلى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة السلة، اثر فوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 79-72.
وسيجري لقاء الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة يوم الأحد 4 جوان القادم بقاعة رادس المتعددة الاختصاصات.




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