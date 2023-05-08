كاس تونس لكرة السلة - النادي الافريقي واتحاد المنستير في الدور النهائي

- تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة بعد فوزه اليوم بقاعة محمد المزالي بالمنستيري على النجم الرادسي بنتيجة 80-70

وسيلاقي الاتحاد المنسنيري في الدور النهائي النادي الافريقي الذي كان تاهل اليوم إلى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة السلة، اثر فوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 79-72.

وسيجري لقاء الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة يوم الأحد 4 جوان القادم بقاعة رادس المتعددة الاختصاصات.









