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النسخة السادسة لدورة مدينة تونس لسباحة الماستارز بمشاركة 400 سباحا من 30 دولة

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 21:10 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنطلق يوم الاربعاء القادم منافسات النسخة السادسة لدورة مدينة تونس لسباحة الماستارز التي ستنتظم بالمسبح الاولمبي برادس وبالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات (مسابقات السباحة في المياه الحرة) و ذلك بمشاركة حوالي 400 سباح يمثلون مايقارب 30 جنسية.
وسيشهد المسبح الاولمبي برادس سباقات السباحة في مختلف الاختصاصات و المسافات خلال ايام 10 و 11 و 12 ماي الجاري بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر حيث من المتوقع مشاركة سباحين من عديد الدول مثل مصر و الجزائر المغرب والمملكة العربية السعودية و العراق وكندا وسويسرا وتركيا و ليبيا و السنيغال و الكاميرون والولايات المتحدة الامريكية و اسبانيا و السويد و بريطانيا و البرتغال وبلجكيا و المانيا وروسيا و ايطاليا و لبنان واليونان فضلا عن تونس البلد المنظم.
وسيعرف شاطئ المنتجع السياحي بياسمين الحمامات منافسات السباحة في المياه الحرة يومي 13 و 14 ماي الجاري حيث سيقع توزيع 980 ميدالية منها 180 ميدالية في سباقات المياه الحرة و 800 لمسابقات داخل المسبح.

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