النسخة السادسة لدورة مدينة تونس لسباحة الماستارز بمشاركة 400 سباحا من 30 دولة

تنطلق يوم الاربعاء القادم منافسات النسخة السادسة لدورة مدينة تونس لسباحة الماستارز التي ستنتظم بالمسبح الاولمبي برادس وبالمنتجع السياحي ياسمين الحمامات (مسابقات السباحة في المياه الحرة) و ذلك بمشاركة حوالي 400 سباح يمثلون مايقارب 30 جنسية.

وسيشهد المسبح الاولمبي برادس سباقات السباحة في مختلف الاختصاصات و المسافات خلال ايام 10 و 11 و 12 ماي الجاري بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر حيث من المتوقع مشاركة سباحين من عديد الدول مثل مصر و الجزائر المغرب والمملكة العربية السعودية و العراق وكندا وسويسرا وتركيا و ليبيا و السنيغال و الكاميرون والولايات المتحدة الامريكية و اسبانيا و السويد و بريطانيا و البرتغال وبلجكيا و المانيا وروسيا و ايطاليا و لبنان واليونان فضلا عن تونس البلد المنظم.

وسيعرف شاطئ المنتجع السياحي بياسمين الحمامات منافسات السباحة في المياه الحرة يومي 13 و 14 ماي الجاري حيث سيقع توزيع 980 ميدالية منها 180 ميدالية في سباقات المياه الحرة و 800 لمسابقات داخل المسبح.



