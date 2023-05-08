بطولة الرابطة الاولى (مرحل تفادي النزول-الجولة7): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الجولة السابعة ضمن منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاثنين :
في 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي صفر
الملعب التونسي صفر
في حمام سوسة
امل حمام سوسة صفر
اولمبيك سيدي بوزيد 2
بلال شبار(82)/بهاء الدين البراهمي (90+3)
في سليمان
مستقبل سليمان 2
ايلفيس بافور(63)/دافي كوفي(90+3)
نجم المتلوي صفر
الترتيب
1-النادي البنزرتي 16 7
--الملعب التونسي 16 7
3-مستقبل سليمان 10 7
--نجم المتلوي 10 7
5-اولمبيك سيدي بوزيد 8 7
--امل حمام سوسة 8 7
في 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي صفر
الملعب التونسي صفر
في حمام سوسة
امل حمام سوسة صفر
اولمبيك سيدي بوزيد 2
بلال شبار(82)/بهاء الدين البراهمي (90+3)
في سليمان
مستقبل سليمان 2
ايلفيس بافور(63)/دافي كوفي(90+3)
نجم المتلوي صفر
الترتيب
1-النادي البنزرتي 16 7
--الملعب التونسي 16 7
3-مستقبل سليمان 10 7
--نجم المتلوي 10 7
5-اولمبيك سيدي بوزيد 8 7
--امل حمام سوسة 8 7
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 266219