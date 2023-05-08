بطولة الرابطة الاولى (مرحل تفادي النزول-الجولة7): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الجولة السابعة ضمن منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاثنين :

في 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي صفر

الملعب التونسي صفر

في حمام سوسة

امل حمام سوسة صفر

اولمبيك سيدي بوزيد 2

بلال شبار(82)/بهاء الدين البراهمي (90+3)

في سليمان

مستقبل سليمان 2

ايلفيس بافور(63)/دافي كوفي(90+3)

نجم المتلوي صفر



الترتيب

1-النادي البنزرتي 16 7

--الملعب التونسي 16 7

3-مستقبل سليمان 10 7

--نجم المتلوي 10 7

5-اولمبيك سيدي بوزيد 8 7

--امل حمام سوسة 8 7







