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بطولة الرابطة الاولى (مرحل تفادي النزول-الجولة7): النتائج و الترتيب

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 19:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الجولة السابعة ضمن منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاثنين :
في 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي صفر
الملعب التونسي صفر
في حمام سوسة
امل حمام سوسة صفر
اولمبيك سيدي بوزيد 2
بلال شبار(82)/بهاء الدين البراهمي (90+3)
في سليمان
مستقبل سليمان 2
ايلفيس بافور(63)/دافي كوفي(90+3)
نجم المتلوي صفر

الترتيب
1-النادي البنزرتي 16 7
--الملعب التونسي 16 7
3-مستقبل سليمان 10 7
--نجم المتلوي 10 7
5-اولمبيك سيدي بوزيد 8 7
--امل حمام سوسة 8 7



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