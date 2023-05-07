سليانة: المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بمساكن إجتماعية بمعتمدية قعفور

صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة ملف السكن الإجتماعي بولاية سليانة، الجمعة المنقضي، على القائمة الأولية للمنتفعين بعدد من المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي في جزئه الثاني المتعلق ببناء المساكن الإجتماعية.





وذكر والي سليانة، وليد العبّاسي في تصريح ل"وات" أن المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور تتوزع إلى 30 مسكنا فرديا و93 مسكنا جماعيا، وهي جاهزة منذ سنة 2019، لافتا إلى أنه تمت دراسة كل الملفات الواردة على المصالح المعنية في الآجال المحددة بعد إستكمال البحوث الإجتماعية طبقا لمقاييس مضبوطة بالأمر عدد 1224 لسنة 2012





وأضاف العباسي أن اللجنة أقرت تعليق القائمة بمركز الولاية وبمقر معتمدية قعفور، وفتح باب الاعتراضات بداية من يوم الثلاثاء 9 ماي ولمدة شهر، مبينا انه سيتم التدقيق فيها وتدارسها قبل المصادقة على القائمة النهائية.



وذكر بالمناسبة إنه سيقع تحديد موعد تسليم المساكن الإجتماعية لمستحقيها بعد استكمال الإجراءات القانونية والادارية اللازمة.



