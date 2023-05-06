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¨جبهة الخلاص تنظم وقفة تضامنية مع الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية التامر على امن الدولة

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 20:01 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نظمت جبهة الخلاص الوطني عشية اليوم السبت وقفة تضامنية مع الموقوفين على ذمة التحقيقات القضائية للمطالبة بالافراج عنهم وكشف الاثباتات للتهم الموجهة اليهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والفساد وفق تقديرهم

وشارك في الوقفة بضع عشرات من أنصار الجبهة وقياداتها ،وأبرزهم أحمد نجيب الشابي والقياديان في حركة النهضة العجمي الوريمي ورياض الشعيبي ورئيس حزب "العمل والانجاز" عبداللطيف المكي.

واكد رياض الشعيبي في كلمة القاها خلال الوقفة ان "الاعتقالات المتتالية" لن تثنيهم عن المطالبة بما اعتبروه "عودة للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية" بكل الوسائل المدنية والسلمية والقانونية

وصرح أحمد نجيب الشابي لوسائل الاعلام بأن الرسالة الموجهة من خلال الوقفة هي "التمسك بمطلب العودة الى الشرعية الدستورية (دستور 2014 ) والى الديمقراطية و الحفاظ على وحدة الشعب التونسي عن طريق برنامج وطني يتفق عليه الجميع" وفق تقديره ،منوها في هذا الاطار ،بمجهودات قوات الامن التي شكّلت حاجزا للفصل بين أنصار الجبهة وأنصار قيس سعيد الذين نظموا وقفة في الجانب الاخرمن الطريق.

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