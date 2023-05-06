الالعاب الافريقية بالحمامات 2023 - بكفاءات تونسية شابة تم اطلاق منظومة معلوماتية عالية الجودة لاعتماد ضيوف تونس

اعلنت اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية الافريقية ( الحمامات 2023) عن الانطلاق الرسمي لعملية اعتماد الوفود المشاركة في الدورة عبر التسجيل في تطبيقة معلوماتية خاصة وذلك بالتنسيق مع اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية.



واعرب مصدر من اللجنة عن اعتزاز اللجنة المنظمة بما انجزته كفاءات تونسية شابة في مجالات الاتصال والمعلوماتية من اجل تجهيز تطبيقة اعلامية عالية الجودة لاستعاب والتصرف في عملية الاعتماد الخاصة بضيوف دورة الحمامات 2023 من رياضيين ورسميين وفنيين واعلاميين بمهنية وعالية وفي وقت قياسي وذلك باشراف مهندسين تونسيين .

وقال انها المرة الاولى التي تنجح فيها كفاءات تونسية في اعداد منظومة معلوماتية حسب المواصفات العالمية وبجودة عالية في ما يتعلق بعملية اعتماد المشاركين في دورة رياضية كبرى متعددة الاختصاصات بتونس .

وكشف انه تمت الاستعانة بمهندسين شبان وطلبة من مؤسسة جامعية تونسية خاصة لانجاز هذه التطبيقة مؤكدا على ان هذا النجاح سيوفر في المستقبل سوقا واعدة للكفاءات و للذكاء التونسي على الصعيد الافريقي بالخصوص في مجال تطبيقات التنظيم الخاصة بالبطولات الرياضية القارية والاقليمية و الدولية وسيدر حسب تقديره مئات المليارات لانجاز مثل تلك التطبيقات لتظاهرات رياضية كبرى في القارة وخارجها.

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كما اعلنت اللجنة المنظمة انه تم فتح باب اعتماد الصحفيين وذلك عبر اللجان الوطنية الاولمبية في مختلف البلدان الافريقية حيث ان كل ممثلي وكالات الانباء والصحافة المكتوبة والالكترونية والمصورين مدعوون للتنسيق في اقرب الاجال مع اللجان الوطنية لبلدانهم للتسجيل . اما بالنسبة للاعلاميين التونسيين وممثلي الصحافة الاوروبية والعربية غير الافريقية فهم مدعوون حسب المنظمين للتنسيق مع اللجنة الوطنية الاولمبية الوطنية (كنوت) وللتسجيل عبر الرابط التالي jap23@cnot.org.tn .





ومن جهة اخرى اعلنت اللجنة المنظمة للالعاب انه تم اعتماد سباق الماراطون الشاطئي على مسافة 10 كلمتر في برنامج الالعاب وذلك بعد التشاور بين جمعية اللجان الاولمبية الافريقية (اكنوا) والاتحاد الافريقي لالعاب القوى و اللجنة المنظمة للالعاب( الحمامات 2023) . ويراهن المنظمون على ان يستقطب الماراطون عديد العدائين من البلدان االافريقية المشاركة

ويذكر ان منطقة ياسمين الحمامات ستستضيف من 23 الى 30 جوان المقبل دورة الالعاب الشاطئية الافريقية 2023 بمشاركة اكثر من 900 رياضي ينتمون الى قرابة 48 لجنة اولمبية وطنية افريقية

وقطعت اللجنة المنظمة للالعاب بالتعاون مع شركائها من 10 وزارات وولاية نابل واداراتها الجهوية في مختلف القطاعات ذات العلاقة اشواطا هامة في التحضيرات لاكبر تظاهرة متعددة الاختصاصات تستضيفها تونس بعد دورة الالعاب المتوسطية 2001 .



