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الاحتفاظ في جندوبة بعنصر تكفيري مفتش عنه ومحكوم بالسجن لمدة سنة(الحرس الوطني)

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 13:33 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بجندوبة، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 4 و5 ماي الحالي من ضبط نفر أصيل الجهة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم بالسجن لمدة سنة.

وتأتي هذه العملية في إطار تعقّب العناصر المفتش عنها، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني، وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنه.

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