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وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في اشغال دورتين طارئتين لمجلس جامعة الدول العربية يوم 7 ماي الجاري في القاهرة

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 06:39 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورتين الطارئتين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرّر عقده بالقاهرة، يوم 7 ماي 2023.

وسيتناول وزراء الخارجية العرب بالبحث مستجدّات الأوضاع في جمهورية السودان، على إثر الأحداث الأخيرة في هذا البلد الشقيق، كما سيتمّ التباحث حول تطوّرات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء يوم الجمعة.

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