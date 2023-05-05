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بطولة الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة مباريات التاسعة عشرة

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 19:18 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 6 والاحد 7 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الربعد الظهر :

السبت 6 ماي 2023
المجموعة الثانية
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي-هلال مساكن خليل الطرابلسي
ملعب سيدي بوزيد
قوافل قفصة-مكارم المهدية سفيان قطاط
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي-جمعية جربة صادق السالمي
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الملعب القابسي خالد قويدر
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس-القلعة الرياضية احمد الذوادي
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-سبورتينغ المكنين حمزة بن حمادي

الاحد 7 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-امل الرقبة حمزة جعيد
ملعب قابس
مستقبل قابس-النادي القربي نصر الله الجوادي
ملعب القيروان
شبيبة القيروان-مستقبل المرسى يسري بوعلي
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-اولمبيك مدنين نعيم حسني
ملعب المحمدية
مستقبل المحمدية-جندوبة الرياضية اسامة شريط
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل-النجم الرادسي مختار علي

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