بطولة الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة مباريات التاسعة عشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت 6 والاحد 7 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الربعد الظهر :



السبت 6 ماي 2023

المجموعة الثانية

المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي-هلال مساكن خليل الطرابلسي

ملعب سيدي بوزيد

قوافل قفصة-مكارم المهدية سفيان قطاط

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي-جمعية جربة صادق السالمي

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف-الملعب القابسي خالد قويدر

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس-القلعة الرياضية احمد الذوادي

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-سبورتينغ المكنين حمزة بن حمادي



الاحد 7 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة-امل الرقبة حمزة جعيد

ملعب قابس

مستقبل قابس-النادي القربي نصر الله الجوادي

ملعب القيروان

شبيبة القيروان-مستقبل المرسى يسري بوعلي

ملعب بنبلة

النادي البنبلي-اولمبيك مدنين نعيم حسني

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية-جندوبة الرياضية اسامة شريط

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل-النجم الرادسي مختار علي



