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زراعة الاسفنج: احداث محاضن شتلات الإسفنج في جزر جربة وقرقنة

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أطلق المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار حملة توضيحية أولى لانشاء محضنة لشتلات الإسفنج الطبيعي (على نطاق صغير) في البحر، في جزر جربة وقرقنة.
  
وتكمن الغاية من ذلك في تعزيز الزراعة المستديمة والمسؤولة بيئيا للاسفنج الطبيعي وفي جعل هذا النشاط مدرّا للدخل لفائدة لفائدة السكان، بحسب ما أورده معهد البحار في بلاغ صدر عنه، الجمعة.
 
 وتمّ بحسب المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار، القيام بحملة توعية في هذا السياق، وذلك لإبراز أهميّة محاضن مشاتل الإسفنج لتعزيز الإنجازات العلميّة، من ذلك معدل نمو الإسفنج بالجنوب، والحفاظ على هذا الصنف من الزراعات، فضلا عن العائدات المالية لزراعة الاسفنج  وفوائد هذا النشاط على البيئة البحرية.
 
وسيكون هذا العمل متبوعا بحملة ثانية تستهدف مناطق جرجيس والبيبان/الجدارية بالشراكة مع جمعيّة الصيّاد بجرجيس ومجامع التنمية الفلاحية  للنساء الريفيات في جدارية.
 
وتندرج هذه الحملة في إطار  إستمرار مهمّة التوعية، التّي انطلقت منذ شهر ماي 2022 ، بالتعاون مع المنظمة الدولية "Marinecultures"، الهادفة الى إحداث زراعة الإسفنج "محترمة للبيئة ومدرّة للعائدات".

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