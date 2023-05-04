الدورة الثانية لملتقى  محجوب العياري  للكتاب والآداب تبحث في موضوع التخييلي والتاريخي في الرواية التونسية

تنظم المكتبة الجهوية بنابل بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة الدورة الثانية لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب، وذلك يوميْ الجمعة والسبت 5 و6 ماي. ويهتم أشغال هذا الملتقى بموضوع "التخييلي والتاريخي في الرواية التونسية".



ويستضيف المنظمون الروائي حسنين بن عمو الذي يلقبه البعض بأب الرواية التاريخية التونسية، حيث سيكون له صباح غد الجمعة لقاء مع تلامذة المعهد النموذجي بنابل، ثم يتحول إلى فضاء المكتبة الجهوية بنابل حيث تقام الجلسات العلمية الخاصة بهذا الملتقى.



ويفتتح المترجم والشاعر جمال الجلاصي أولى جلسات الملتقى بتقديم مداخلة حول كتابات حسنين بن عمو. وتترأس الجلسة العلمية الثانية الشاعرة فضة خليفة، حيث سيتم تقديم مداخلة بعنوان "الكروسة بين المرجع والتخييل" للأديب والناقد عباس سليمان.

وفي جلسة ثالثة برئاسة الأستاذ والشاعر لطفي عبد الواحد، تُقدّم مداخلة حول "الواقعي والتاريخي في رواية رحمانة" للكاتب إبراهيم الدرغوثي.



وفي اليوم الثاني من الملتقى، يقدم الدكتور شفيع بالزين قراءة حول "تخييل التاريخ في رواية باب العلوج لحسنين بن عمو"، كما يتابع الحاضرون عرض مشهد مسرحي من روايات الكاتب "حسنين بن عمو" من تقديم عدد من تلاميذ المعهد النموذجي بنابل.

ويختتم الملتقى أشغاله بعرض تجربة المسرح الإذاعي للكاتب" حسنين بن عمو" وحوار مفتوح بحضور مديرة بيت الرواية آمال مختار.



