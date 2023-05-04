الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الثانية) - هزم سبورتينغ بن عروس جزائيا امام جمعية جربة

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس هزم سبورتينغ بن عروس جزائيا في مباراته امام جمعية جربة التي اقيمت يوم الاربعاء 26 افريل الماضي ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1 غير ان جمعية جربة تقدمت باثارة بخصوص مشاركة لاعب سبورتينغ بن عروس سليم الجديد وهو تحت طائلة العقوبة على حد تقديرها.

وبعد اطلاعها على ملف الاثارة، قرر مكتب الرابطة هزم سبورتينغ بن عروس جزائيا صفر-2 وفرض خطية مالية على الفريق قدرها الف دينار الى جانب معاقبة اللاعب سليم الجديد بمقابلة اضافية دون اعتبار المباراة موضوع الاثارة.

وعلى اثر هذا القرار، اصبح رصيد جمعية جربة 19 نقطة في المركز العاشر بينما يحتل سبورتينغ بن عروس المركز المركز الحادي عشر قبل الاخير بمجموع 15 نقطة.

وينزل صاحبا المركزين الاخيرين الى الرابطة الثالثة فيما يصعد صاحبا المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى.



الترتيب ن ل

1- نادي حمام الأنف 42 18

2- قوافل قفصة 40 18

3- الترجي الجرجيسي 35 18

4- شبيبة العمران 24 18

-- هلال مساكن 24 18

6- القلعة الرياضية 23 18

7- الملعب القابسي 21 18

-- سبورتينغ المكنين 21 18

-- مكارم المهدية 21 18

10- جمعية جربة 19 18

11- سبورتيغ بن عروس 15 18

12- الملعب الصفاقسي 12 18





