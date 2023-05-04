الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحليّة القادمة، محور جلسة عمل بين الهيئة الانتخابية وممثلين عن مؤسستي التلفزة والإذاعة

مثّلت "الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحلية ومختلف المواعيد الانتخابية القادمة"، محور جلسة عمل جمعت اليوم الخميس، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد نوفل الفريخة، بالمكلّفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية، عواطف الدالي والمنسق العام للإنتخابات بمؤسسة الإذاعة التونسية، سامية فطحلي.



وبحث اللقاء، وفق بلاغ للهيئة الانتخابية، "سُبل التعاون بين الهيئة ومؤسستي التلفزة والإذاعة وأهمية انطلاق التحضيرات الخاصة بالإنتخابات المحلية القادمة، بشكل مُبكّر والاتفاق على الخطوط العريضة لخُطة الاتصال والتحسيس التي ستعتمدها الهيئة، بالتعاون مع هاتين المؤسستين".



وأبرزت الهيئة بالمناسبة، أهمية اللقاء وأهمية الاتفاق حول الخطّة الاتصالية التي ستعتمدها بهدف التعريف بالإنتخابات المحلية التي ستُجرى في أكثر من 2085 عمادة وبما تتضمنه من تقسيم جديد، للدوائر الانتخابية على مستوى العمادات، "هو الأول من نوعه"، حسب نص البلاغ.





