Babnet

الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحليّة القادمة، محور جلسة عمل بين الهيئة الانتخابية وممثلين عن مؤسستي التلفزة والإذاعة

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 16:42 قراءة: 0 د, 35 ث
      
مثّلت "الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المحلية ومختلف المواعيد الانتخابية القادمة"، محور جلسة عمل جمعت اليوم الخميس، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد نوفل الفريخة، بالمكلّفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية، عواطف الدالي والمنسق العام للإنتخابات بمؤسسة الإذاعة التونسية، سامية فطحلي.

وبحث اللقاء، وفق بلاغ للهيئة الانتخابية، "سُبل التعاون بين الهيئة ومؤسستي التلفزة والإذاعة وأهمية انطلاق التحضيرات الخاصة بالإنتخابات المحلية القادمة، بشكل مُبكّر والاتفاق على الخطوط العريضة لخُطة الاتصال والتحسيس التي ستعتمدها الهيئة، بالتعاون مع هاتين المؤسستين".

وأبرزت الهيئة بالمناسبة، أهمية اللقاء وأهمية الاتفاق حول الخطّة الاتصالية التي ستعتمدها بهدف التعريف بالإنتخابات المحلية التي ستُجرى في أكثر من 2085 عمادة وبما تتضمنه من تقسيم جديد، للدوائر الانتخابية على مستوى العمادات، "هو الأول من نوعه"، حسب نص البلاغ.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265987


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 04 ماي 2023 | 14 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:49 19:12 16:03 12:23 05:23 03:45
Babnet
22°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1324°-1530°-1631°-1826°-18
  • Avoirs en devises
    21855,3

  • (3 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =3,05995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 Mai)   645,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    