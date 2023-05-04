طه ياسين الخنيسي يسجل ثلاثية كاملة ويقود فريقه الكويت الكويتي الى نهائي كاس الامير

قاد الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي فريقه الكويت للتاهل الى الدور النهائي لكاس الكويت لكرة القدم بتسجيله ثلاثية كاملة /هاتريك/ في مرمى القادسية في المباراة التي دارت امس الاربعاء على ملعب جابر الدولي.وبعد ان تقدم الكويت الكويتي بهدف في الدقيقة 34 بواسطة علي حسين، هز المهاجم التونسي شباك القادسية بثلاثية كاملة في الدقائق 39 و41 و67.وسيلتقي الكويت في المباراة النهائية مع كاظمة /حامل اللقب/ الذي تفوق على العربي بركلات الترجيح 4ـ3 /الوقت الاصلي والقانوني 2ـ2/.