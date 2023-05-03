القصرين : افتتاح الدورة 30 للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط بالموقع الأثري بسبيطلة

تحت شعار " طلبة مبدعون" ، افتتحت اليوم الأربعاء بالموقع الأثري بسبيطلة في ولاية القصرين، الدورة الثلاثين للمهرجان الثقافي والرياضي المنتظم ببادرة من ديوان الخدمات الجامعية للوسط ، على أن تختتم يوم 6 ماي في المتحف الأثري بسوسة والمركز الثقافي محمد معروف بسوسة.

وتضمن اليوم الافتتاحي باقة من العروض الموسيقية والفنية والمسرحية والفرجوية المتنوعة منها عرض مسرحي يحمل عنوان "مراشين" لفريق أونيريكون السويسري ورعاة سمامة بالمركز الثقافي الجبلي بسمامة ، مع عرض تاريخي روماني من إنتاج طلبة الوسط.

وسجلت التظاهرة اليوم حضور حوالي 400 طالب وطالبة من ولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية والقيروان مع طلبة من ولاية قابس ومن الجزائر ( وادي الصوف ) منهم طلبة قدموا انتاجاتهم الفنية والمسرحية

وأوضح مدير ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ومدير الدورة 30 للمهرجان الثقافي والرياضي، ميلاد عبيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الدورة افتتحت من الموقع الأثري بسبيطلة ( ساحة العابد الثلاث ) وسيتم اختتامها بالمتحف الاثري بسوسة ، وذلك بهدف فتح المجال أمام الطلبة للتعرف على الموروث الاثري والحضاري العريق والثري بكامل ربوع تونس مع تشريكهم في التظاهرات الثقافية باعتبارها تعد عنصرا هاما ومحوريا في تكوين شخصيتهم وتحقيق توازنهم وصقل مواهبهم وتطويرها.

وشدّد عبيد على أهمية ايلاء الموروث الاثري والحضاري والتاريخي بتونس الأهمية التي يستحقها ، مؤكدا أن ديوان الخدمات الجامعية يعمل على التعريف بهذا الموروث الثري من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية وتنشيطية لفائدة الطلبة في المواقع الأثرية وتنفيذ زيارات ميدانية للمتاحف. وأبرز في سياق متصل أن الديوان بصدد التحضير لبرنامج تعاون دولي سيتم ضبطه في قادم الأيام بالشراكة مع دواوين الخدمات الجامعية الأوروبية لمزيد انفتاح الطلبة على المجتمعات الدولية.

ومن جهتها بينت مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين ، فاطمة بلحاج في تصريح ل(وات) ، أنه تم إدماج فعاليات الدورة السابعة لملتقى الطلبة المبدعين بالقصرين مع فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط لتشريك كافة الطلبة المشاركين في اليوم الافتتاحي للمهرجان الثقافي والرياضي لمواكبة عروض تظاهرة ملتقى الطلبة وفتح المجال أمامهم لاكتشاف الموقع الأثري بسبيطلة.

ولفتت بالحاج بالمناسبة الى أن المركز الثقافي والرياضي بالقصرين أحدث سنة 2013 وهو مركز لتنمية الثقافة والرياضة والتبادل لفائدة الطلبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبيتات الجامعية التابعة لديوان الخدمات الجامعية بالوسط بكل من ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين ستحتضن أيام 3 و4 و5 ماي الجاري عروضا ثقافية وفنية وسينمائية ومسرحية ورياضية مختلفة إلى جانب المعارض في الصور الفوتوغرافية وعروضا في التعبير الجسماني وفي الفنون التشكيلية مع سهرات موسيقية تراثية وجولات بالدراجات الهوائية.

لطيفة





