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بطولة الرابطة الثانية: امل جربة يفوز على اولمبيك مدنين 1-صفر

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 18:51 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فاز امل جربة على اولمبيك مدنين مساء اليوم الاربعاء بنتيجة 1-صفر في اطار المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة عشرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي احتضنها ملعب مصطفى الدوري بجربة.
وتحقق الهدف الوحيد للمباراة بفضل صديق النجار في دق 36 للقاء.
ورفع فريق ميدون رصيده الى 24 نقطة مرتقيا الى المركز الرابع فيما تجمد رصيد اولمبيك مدنين عند 20 نقطة في المرتبة الثامنة للمجموعة.

الترتيب ن ل
1- مستقبل المرسى 41 18
2- شبيبة القيروان 36 18
3- النادي القربي 25 18
4- امل جربة 24 18
5- مستقبل وادي الليل 23 18
--امل الرقبة 23 18
7- جندوبة الرياضية 21 18
8- اولمبيك مدنين 20 18
- مستقبل قابس 20 18
- النجم الرادسي 20 18
11-مستقبل المحمدية 18 18
12-النادي البنبلي 17 18


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