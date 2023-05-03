مدنين: القطاع السياحي على استعداد لاحتضان تظاهرة الغريبة والاستفادة منها للترويج للوجهة السياحية جربة- جرجيس (المندوب الجهوي للسياحة)

اكد المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي الاستعداد لاحتضان الزيارة السنوية للغريبة اليهودية، التي ستنطلق يوم غد الخميس لتتواصل حتى يوم 10 ماي الجاري، لافتا الى ان استعدادات القطاع انطلقت منذ ما يزيد عن شهرين من خلال اعداد برنامج تفقد بالتنسيق مع الجهات المعنية شمل منظومة التامين الذاتي داخل النزل ومحيطها المباشر واحترام قواعد حفظ الصحة وجودة الخدمات.



واعتبارا لاهمية نجاح تظاهرة الغريبة في حسن الترويج للوجهة كوجهة امنة وذات منتوج سياحي متطور ومتنوع وبنية تحتية فندقية بمواصفات عالمية، اعدت المندوبية بالتنسيق مع الديوان التونسي للسياحة برنامج رحلات سياحية مجانية لفائدة نحو 56 صحفيا تمت دعوتهم لمواكبة زيارة الغريبة واستكشاف مقومات المنتوج السياحي والمخزون الثقافي بجربة وجرجيس وبمنطقة الظاهر كوجهة سياحية جديدة والترويج للموسم السياحي الذي سيكون واعدا، حسب قوله.



واشار المحواشي الى ان الوجهة السياحية جربة-جرجيس، سجلت احصائيات مشجعة منذ بداية السنة تؤكد ان الموسم السياحي هذه السنة سيكون واعدا بفضل تاثيرات نجاح القمة الفرنكوفونية على مستوى الترويج للوجهة السياحية جربة جرجيس وللوجهة التونسية عموما، وبفضل احتضانها عدة تظاهرات اخرى منها نصف الماراطو والرالي ثم زيارة الغريبة .



وذكر مندوب السياحة ان 170 الف سائح قدموا الى الوجهة السياحية جربة جرجيس منذ بداية السنة حتى يوم 20 افريل المنقضي، بزيادة بلغت 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وقضوا 700 الف ليلة، لتصل الزيادة في عدد الليالي المقضاة الى 50 بالمائة، واكد اهمية الحركة الجوية عبر مطار جربة جرجيس الدولي بتسجيل عودة الرحلات المنتظمة منذ شهر افريل من كل الاسواق التقليدية، البرتغالية والايطالية والتشيكية والبلجيكية والبولونية، لتمتد حتى شهر نوفمبر بزيادة متوقعة قدرها 20 بالمائة في عدد الرحلات.



وحسب المحواشي فان 16 نزلا بصدد الاعداد لاعادة الفتح بعد غلق موسمي، ليرتفع عدد النزل التي ستشتغل خلال هذا الموسم 109، بطاقة ايواء جملية بلغت 35 الف سرير، وذلك للاستجابة للطلبات المرتفعة على هذه الوجهة وبلوغ طاقة الايواء التي تم استغلالها سنة 2019 كسنة مرجعية للقطاع.



