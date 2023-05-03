رئيس الدولة يؤكد في لقائه بوزيرة الخارجية ووزير المواصلات الليبيين أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين تونس وليبيا في كلّ المجالات

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي، على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.ومثّل اللقاء مناسبة، جدّد خلالها رئيس الدولة التأكيد على موقف تونس الثابت، الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد الشقيق، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وأكّد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل، عبر تذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك، وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا.كما أبرز ضرورة رفع التحديات الراهنة، وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين، وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير.كما تم التطرق خلال اللقاء، إلى عدّة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.