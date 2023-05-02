البطولة الوطنية لكرة السلة - تاهل الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي الى الدور النهائي

تاهل الاتحاد المنستيري حامل اللقب والنادي الافريقي الى الدور النهائي للبطولة الوطنية لكرة السلة بتغلبهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي على النجم الساحلي 79-67 بالقاعة الاولمبية بسوسة والنجم الرادسي 105-99 (بعد تمديد الوقت) بقاعة بوهيمة في رادس.



وهو الفوز الثالث لكل من الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي في هذه السلسلة من الدور نصف النهائي ليعبرا معا الى الدور النهائي الذي ستنطلق سلسلة مقابلاته يوم 14 ماي الجاري.

وكان الاتحاد المنستيري فاز على النجم الساحلي في الجولة الثالثة بالقاعة الاولمبية بسوسة 76-73 وفي الجولة الثانية بقاعة مزالي بالمنستير 103-90 مقابل خسارته في الجولة الاولى بقاعة مزالي جزائيا 20-صفر.

اما النادي الافريقي، فقد فاز سابقا على النجم الرادسي في الجولتين الاولى والثانية بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس 74-61 و80-66 مقابل هزيمته في الجولة الثالثة بقاعة بوهيمة في رادس 79-80.

وتنص لوائح مسابقة البطولة ان الفريق الذي يفوز بثلاث مقابلات يتاهل الى الدور النهائي.



وفي ما يلي مواعيد مباريات نهائي البطولة:

الجولة الاولى : يوم الأحد 14 ماي 2023

الجولة الثانية : يوم الخميس 18 ماي 2023

الجولة الثالثة : يوم الثلاثاء 23 ماي 2023

الجولة الرابعة : يوم الأحد 28 ماي 2023

في صورة التعادل في عدد مرات الفوز يتم الاحتكام الى جولة خامسة حاسمة يوم الأحد 4 جوان 2023



