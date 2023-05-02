Babnet

بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج) - نتائج مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 19:57 قراءة: 0 د, 39 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي اقيمت اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 2 ماي 2023
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت 36-27
مكارم المهدية - بعث بني خيار 27-28

الترتيب
1-الترجي الرياضي 21 6 /تاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة/
2-نادي ساقية الزيت 14 6 /تاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة/
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
3-بعث بني خيار 13 6
4-مكارم المهدية 6 6

الاربعاء 3 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
س 16 / النادي الافريقي - نسر طبلبة
س 16 / النادي الهلالي - النجم الساحلي

الترتيب
1-النادي الافريقي 15 5 /تاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة/
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
2-نسر طبلبة 13 5
3-النجم الساحلي 12 5
4-النادي الهلالي 5 5



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265867


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 02 ماي 2023 | 12 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:10 16:03 12:23 05:25 03:48
Babnet
18°
 Babnet23° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1623°-1423°-1425°-1429°-16
  • Avoirs en devises
    21940,8

  • (2 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,36292 DT        1$ =3,05175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 Mai)   793,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    