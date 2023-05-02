بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج) - نتائج مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي اقيمت اليوم الثلاثاء



الثلاثاء 2 ماي 2023

المجموعة الثانية

الترجي الرياضي - نادي ساقية الزيت 36-27

مكارم المهدية - بعث بني خيار 27-28



الترتيب

1-الترجي الرياضي 21 6 /تاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة/

2-نادي ساقية الزيت 14 6 /تاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة/

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3-بعث بني خيار 13 6

4-مكارم المهدية 6 6



الاربعاء 3 نوفمبر 2023

المجموعة الاولى

س 16 / النادي الافريقي - نسر طبلبة

س 16 / النادي الهلالي - النجم الساحلي



الترتيب

1-النادي الافريقي 15 5 /تاهل الى الدور نصف النهائي للبطولة/

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2-نسر طبلبة 13 5

3-النجم الساحلي 12 5

4-النادي الهلالي 5 5







