الدورة الثانية لمنتدى الأعمال التونسي الكوري الإفريقي يومي 8 و9 ماي 2023 بمشاركة 300 فاعل اقتصادي

تحتضن تونس يومي 8 و9 ماي 2023 الدورة الثانية لمنتدى الأعمال التونسي الكوري الإفريقي بمشاركة 300 فاعل اقتصادي يمثلون مختلف القطاعات.

ويحضر هذا المنتدى، الذي ينتظم بدار المصدر بالتعاون المشترك بين مركز النهوض بالصادرات وسفارة كوريا بتونس وغرفة التجارة التونسية الكورية، وفد كوري يضم 70 مشاركا يقوده شيخ مدينة بوسان، بارك هيونغ جون.

ويرنو هذا المنتدى الى "ارساء منصة تعاون وتبادل اقتصادي ثلاثي بين كوريا وتونس والبلدان الافريقية"، وفق ما اكده المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصادرات، رياض عطية، خلال ندوة صحفية انعقدت، الثلاثاء بمقر المركز.

وقال عطية ان تونس تمثل لكوريا شريكا مثاليا قادرا على القيام بدور هام في تطوير العلاقات الثلاثية باعتبار انها تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي علاوة على انها عضو بالسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "كوميسا" وكذلك بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف".

وتابع موضحا ان المؤسسات التي ستشارك في هذا المنتدى تمثل مختلف القطاعات ومنها الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الرزاعية وصناعة الادوية والتجهيزات الطبية والسيارات. كما ينتظر حضور ممثلي هياكل كورية منها جمعية الموردين الكوريين "كويما" ووكالة النهوض بالتجارة والاستثمار "كوترا" ووكالة النهوض الاقتصادي في بوسان.

وابرز سفير كوريا بتونس، سان ناهمكوك، بدوره ان الهدف الذي تنشده بلاده من خلال الشراكة الثلاثية، هو النفاذ الى الاسواق الافريقية والاوروبية والعربية على حد السواء.

واشاد من جهة اخرى بالعدد الهام للفاعلين الاقتصادي الكوريين المشاركين في الدورة الثانية من هذا المنتدى مقارنة بالدورة الاولى، والتي شهدت حضور 30 فاعلا اقتصاديا، لافتا الى ان "العديد من المؤسسات الكورية تطوعت للقدوم الى تونس".

وبين ان حكومة بلاده الكورية تبدي اهتماما مطردا بالسوق الإفريقية، مشيرا إلى أن قمة خصوصية حول إفريقيا ستعقد في ماي 2024 في العاصمة الكورية سيول.

واشار رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية، سليم السلامي، من جهته، انه سيتم على هامش المنتدى توقيع اتفافيتين بين مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي من جهة وجمعية " كويما" الكورية من جهة اخرى، وتهدف الاتفاقيتان خاصة الى تنظيم بعثات رجال الأعمال ودعم تبادل الاستثمارات بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وكوريا الجنوبية في سنة 2022، نحو 724 مليون دينار، وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات.

وناهزت الصادرات التونسية إلى كوريا الجنوبية قيمة91 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2021. و تصدر تونس جملة من المنتوجات ومنها خاصة القشريات البحرية (السلطعون) والأسلاك والكوابل الكهربائية والتمور .

وقدرت الواردات التونسية من كوريا الجنوبية بقيمة 633 مليون دينار بانخفاض نسبته 29،2 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وتشمل المنتوجات المستوردة بالسيارات والأسلاك والكوابل.

وسجل الميزان التجاري لتونس مع كوريا الجنوبية، عجزا قدره بمقدار 541 مليون دينار ، بنسبة تغطية في حدود بــ 14،4 بالمائة.



