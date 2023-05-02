كاس الملك سلمان - الهلال السوداني يعبر عن رغبته في خوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني امام النادي الصفاقسي بالسعودية

عبر الهلال السوداني عن رغبة في اجراء مباراته امام النادي الصفاقسي المقررة يوم 31 ماي الجاري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية.

وقال الفريق السوداني في بيان نشره اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي على موقع تويتر "بعث نادي الهلال بخطاب الى الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبا خوض مباراته امام النادي الصفاقسي في ذهاب الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية بالمملكة العربية السعودية والتي كان من المقرر خوضها بام درمان في الحادي والثلاثين من ماي الجاري، تاتي الخطوة في ظل الاوضاع التي تعيشها البلاد، ويترقب الهلال استلام رد بهذا الشان من الاتحاد السعودي".

وكان الهلال السوداني ترشح الى الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب المنامة البحريني بفوزه ذهابا على ارضه 3-صفر وخسارته ايابا خارج القواعد 1-2 بينما أزاح النادي الصفاقسي في الدور التمهيدي الاول نادي قطر القطري بتعادله ذهابا في صفاقس صفر-صفر وايابا في الدوحة 1-1.



