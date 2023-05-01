البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - مصر تفوز باللقب و 26 ميدالية لتونس منها ميداليتان ذهبيتان

أسدل الستار مساء امس الأحد على النسخة الثانية عشرة للبطولة العربية للرماية بالقوس والسهم التي دارت وقائعها بجربة ميدون

وجمع المنتخب التونسي 26 ميدالية ( ميداليتان ذهبيتان و 11 ميدالية فضية و 13 برنزية) في البطولة التي توج بها منتخب مصر.

وتميز اليوم الختامي للبطولة بإجراء المباريات النهائية لمنافسات الفردي في مسابقتي القوس الأولمبي والقوس المركب, واقتصرت المشاركة التونسية فقط على مسابقة القوس الأولمبي المدرج في برنامج الألعاب الأولمبية .

و أضاف رماة وراميات المنتخب التونسي في اليوم الختامي أربع ميداليات واحدة ذهبية هي الثانية للرماية التونسية فازت بها اللاعبة الصاعدة مريم بن ضوء التي توجت مشاركتها الأولى على الصعيد العربي بالتتويج باللقب. واكتفت رحاب الوليد بالميدالية الفضية.

ونال كل من ضياء بن رمضان و سارة حمزة ميدالية برنزية لتكون الحصيلة النهائية 26 ميدالية .

وتعتبر هذه النتائج الإيجابية والأولى من نوعها للرماية خير حافز مؤشرا للاعبين التونسيين على درب البطولة الإفريقية في نبل في نوفمبر المقبل والتي ستكون ترشيحية للألعاب الأولمبية باريس 2024

ـوفي ما يلي حصيلة المشاركة التونسية من الميداليات :

ميدالية ذهبية:

محمد حماد القوس الأولمبي 70 م الدور الأول

مريم بن ضو القوس الأولمبي فردي وسطيات

ـ الميداليات فضية:

محمد حماد القوس الأولمبي 70 م الدور الثاني

محمد حماد القوس الأولمبي 70 م المجموع

مريم بن ضو - القوس الأولمبي وسطيات

ضياء بن رمضان - القوس الأولمبي أواسط 60 م الدور الأول

ضياء بن رمضان - القوس الأولمبي أواسط المجموع

القوس الأولمبي الزوجي المختلط تحت 18 سنة

القوس الأولمبي الزوجي المختلط

القوس الأولمبي تحت 18 سنة - ناشئين فرق

القوس الأولمبي تحت 18 سنة - ناشئات فرق

القوس الأولمبي سيدات فرق

رحاب الوليد - القوس الأولمبي فردي كبريات

ـ الميداليات برنزية:

إسراء الشايب - القوس الأولمبي وسطيات

سارة حمزة - القوس الأولمبي وسطيات 60 م الدور الأول

سارة حمزة - القوس الأولمبي وسطيات الدور الثاني

سارة حمزة - القوس الأولمبي وسطيات المجموع

رحاب الوليد - القوس الأولمبي سيدات

رحاب الوليد - القوس الأولمبي سيدات المجموع

زينب الهازل - القوس الأولمبي سيدات

ضياء بن رمضان- القوس الأولمبي أواسط الدور الثاني

رؤى عبدالقادر - القوس الأولمبي سيدات 70 م الدور الثاني

مريم بن ضو - القوس الأولمبي وسطيات المجموع

القوس الأولمبي لفرق الرجال المنتخب التونسي

سارة حمزة - القوس الأولمبي فردي الوسطيات

ضياء بن رمضان - القوس الأولمبي فردي الأواسط

وتواصلت البطولة على امتداد الأسبوع المنقضي بمشاركة 62 راميا ورامية ينتمون لعشرة بلدان عربية وانتهت بتتويج المنتخب المصري الذي احتفظ بلقبه ونال كأس البطولة أمام قطر والإمارات .



