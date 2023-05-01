بلدية سوسة تتقدم بشكوي جزائية لدى وكيل الجمهورية من " أجل اضرام النار عمدا بملك الغير "

قررت بلدية سوسة تقديم شكوى جزائية لدي وكيل الجمهورية من " اجل اضرام النار عمدا بملك الغير واضرام النار بمنقولات " وذلك بعد التنسيق مع وزارة الثقافة ووكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية وذلك وفق ما ورد بصفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك .



ووقد نشرت بلدية سوسة امس الاحد صورا تظهر تعرّض عدة نقاط بالمدينة العتيقة لاسيما على مستوى سور سوسة ورباط سوسة للاعتداء بالحرق وذلك بعد ان تعمد التجار الفوضويون تحويل سور رباط سوسة على مستوى الباب الجبلي الى سوق فوضوي لعرض الملابس المستعملة وتعليقها على حائط السور بواسطة مسامير في تشويه سافر لهذا المعلم التاريخي

وقد تدخل أعوان البلدية أمس على مستوى المدينة العتيقة بالنقاط التي تم إضرام النار بها لتطهيرها ومحو اثار الحرق .





