عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 11:42
      
سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس انخفاضا بنسبة 16 بالمائة مع موفى جانفي 2026، ليبلغ 945 مليون دينار مقابل 1123 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى ارتفاع صادرات الطاقة بنسبة 62 بالمائة، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 5 بالمائة، رغم بقاء نسبة تغطية الواردات بالصادرات في حدود 25 بالمائة فقط.


وتتأثر المبادلات في قطاع الطاقة بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها الكميات المتبادلة وسعر صرف الدولار وأسعار خام برنت المرجعية في تسعير النفط والمنتجات البترولية.


ارتفاع الموارد والطلب على الطاقة

بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) نحو 0.3 مليون طن مكافئ نفط خلال جانفي 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعة أساسا بزيادة الإتاوة وتحسن إنتاج الكهرباء الأولية.

في المقابل، ارتفع الطلب الجملي على الطاقة الأولية إلى 0.8 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 6 بالمائة، نتيجة نمو الطلب على المواد البترولية بنسبة 6 بالمائة والغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة.

اتساع عجز ميزان الطاقة وتراجع الاستقلالية

رغم تحسن بعض المؤشرات، سجّل ميزان الطاقة عجزا قدره 0.5 مليون طن مكافئ نفط، بارتفاع نسبته 9 بالمائة مقارنة بجانفي 2025.

كما تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية لتونس إلى حدود 35 بالمائة، مقابل 37 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتأمين الحاجيات الطاقية.
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
